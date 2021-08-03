وفاة مسؤول عراقي في ظروف غامضة 

المواطن- متابعة

توفي مسؤول محلي عراقي اليوم الثلاثاء، بعد يوم من اعتقاله للاشتباه في تورطه بقضايا فساد شمالي البلاد، حيث قضى مدير مفتشية آثار نينوى، علي حازم الصميدعي، نحبه بعد نقله إلى المستشفى في ظروف غامضة، دون أن يتبين بعد سبب الوفاة.

وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد قال مصدر أمني إن الصميدعي توفي اليوم بعد 24 ساعة من اعتقاله بتهمة الرشوة والتزوير، مشيرا إلى أنه فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

قضية فساد تتعلق بالتزوير العقاري

وقالت السلطات إن مذكرة قبض صدرت بحق الصميدعي، أمس الاثنين، الساعة 12 ظهراً، حيث ذهب إلى المحكمة بنفسه، بسبب قضية تتعلق بالتزوير العقاري، واعتقل هناك، ليبقى على ذمة التحقيق في القضية.

وأشارت إلى أن الصميدعي، نُقل إلى المستشفى الساعة الواحدة ليلاً، في ظروف غامضة، وتوفي هناك، وتم فتح تحقيق رفيع المستوى لمعرفة ملابسات الوفاة خاصة وأن التقرير الطبي لم يصدر لغاية الآن.

أزمة قلبية

ونقلت بعض المواقع المحلية العراقية عن مصادر قولها إن الصميدعي تعرض إلى أزمة قلبية أثناء التوقيف، فيما تحدثت أخرى عن تعرضه إلى التعذيب.

وأمس الاثنين، اعتقل الصميدعي بأمر من اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة تزوير الأراضي في محافظة نينوى.

وخلال الفترة الأخيرة، أصدرت السلطات العراقية العديد من أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين يشتبه في تورطهم في قضايا وملفات فساد في عموم العراق.

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