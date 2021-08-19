وفاة والدة رئيس نادي الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود عن وفاة والدة رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان، اليوم الخميس.

المسعود يعلن وفاة والدة البلطان

وقال المسعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “انتقلت إلى جوار ربها والدة رئيس نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان، سائلين المولى لها الرحمة والمغفرة.. كل العزاء لأبو الوليد ولذوي الفقيدة .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلق الإعلامي معن القويعي قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أبو الوليد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، وقال الإعلامي وليد الزهراني: ” لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته”.

نادي الشباب في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل مخيب للآمال، حيث خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة الاتفاق، يوم السبت المقبل.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثالث بـ3 نقاط.

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