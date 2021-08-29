وقف إنتاج النفط في خليج المكسيك بسبب إعصار إيدا

المواطن- متابعة

أوقفت شركات النفط في خليج المكسيك، إنتاجها بشكل كامل تقريبًا، حيث يشق إعصار إيدا طريقه نحو حقول النفط البحرية الأمريكية الرئيسية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقدرت الهيئة التنظيمية أنه تم إغلاق ما يقرب من 91% من إنتاج النفط الخام الأمريكي في خليج المكسيك، أي ما يقرب من 1.65 مليون برميل، ونحو 84.87% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك.

إعلان حالة الطوارئ

ووفقًا لشبكة CNBC، فإن الرئيس الأمريكي أعلن حالة الطوارئ في ولاية مسيسيبي لمواجهة إعصار إيدا، حيث من المتوقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار من الفئة الرابعة قبل أن تصل إلى اليابسة في غرب نيو أورلينز.

وسارع سكان لويزيانا للاستعداد للعاصفة التي قد تولد رياحًا سرعتها 140 ميلًا في الساعة (225 كيلومترًا).

وأخلت شركات النفط والغاز 279 منصة إنتاج، تمثل 49.82% من 560 منصة مأهولة في خليج المكسيك، وأغلقت ما يقرب من 91% من إنتاجها البحري المعتاد مع اقتراب العاصفة، وفقًا للهيئة التنظيمية البحرية.

كما نقلت الشركات 11 سفينة حفر من الموقع وأخرجتها من مسار العاصفة يوم السبت.

ويمثل إنتاج النفط البحري الفيدرالي في خليج المكسيك 17% من إنتاج النفط الخام في البلاد و5% من إنتاج الغاز الجاف الفيدرالي البحري، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

احتمالية ارتفاع أسعار النفط والغاز

وقال رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن، أندرو ليبو، إنه إذا تعرضت مصافي نيو أورليانز لضربة مباشرة من عاصفة من الفئة الرابعة، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الغاز بنحو 10 سنتات للغالون في أسواق جنوب شرق ووسط المحيط الأطلسي.

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