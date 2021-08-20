وليد الفراج: النصر خسر من فريق ما عليه أي ديون !

المواطن - محمد سمعه

حلل الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مباراة النصر والفيصلي التي أُقيمت مساء أمس بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

#وليد_الفراج: تخيل أن عليك التزامات 136 مليون ويفوز عليك فريق ما عليه التزامات .. هناك أندية دعمت في البطولات الخارجية أكثر من #الاتحاد#النصر_الفيصلي#الأهلي_الحزم

⁧#أكشن_مع_وليد⁩#شاهد pic.twitter.com/BTsvYXBWWa — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 19, 2021

رأي وليد الفراج في مباراة النصر والفيصلي

وتحدث الفراج في حلقة الخميس بـ برنامج ” أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action قائلًا: “تخيل أن العالمي عليه التزامات قدرها 136 مليون ريال ويخسر من فريق ما عليه ديون أو التزامات”.

وأضاف الفراج: ” كرة القدم عجيبة، صراحة”.

ملخص المباراة

وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث أُقيمت المباراة في المجمعة.

وسدد اللاعب البرازيلي تاليسكا ركلة حرة مباشرة بقدمه اليسرى لتأتي هدفًا على يسار حارس الفيصلي وفي زاوية صعبة، معلنة تقدم النصر بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ولم يهدأ الفيصلي حتى تمكن اللاعب تافاريس في إدراك هدف التعادل في شباك وليد عبدالله حارس أصفر العاصمة بالدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي ظل الأخطاء الدفاعية المرتكبة من لاعبي العالمي، نجح الفيصلي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب تافاريس بالدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.

ولم يحدث أي جديد بالمباراة ليفوز الفيصلي بنتيجة 2-1، ويُصبح رصيده 4 نقاط بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط.

وغاب حمدالله عن مواجهة الفيصلي لظروف خاصة، وذلك بالتنسيق بينه وبين إدارة الفريق والجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول حسبما ذكر الإعلامي علي العنزي.

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