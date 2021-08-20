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وليد الفراج: النصر خسر من فريق ما عليه أي ديون !
معلقًا على أداء العالمي في مباراة الفيصلي

وليد الفراج: النصر خسر من فريق ما عليه أي ديون !

2021/08/20
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وليد الفراج: النصر خسر من فريق ما عليه أي ديون ! الإعلامي الرياضي وليد الفراج
المواطن - محمد سمعه

حلل الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مباراة النصر والفيصلي التي أُقيمت مساء أمس بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

رأي وليد الفراج في مباراة النصر والفيصلي

وتحدث الفراج في حلقة الخميس بـ برنامج ” أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action قائلًا: “تخيل أن العالمي عليه التزامات قدرها 136 مليون ريال ويخسر من فريق ما عليه ديون أو التزامات”.

وأضاف الفراج: ” كرة القدم عجيبة، صراحة”.

فينسيت أبو بكر أمام الفيصلي
فينسيت أبو بكر أمام الفيصلي

ملخص المباراة 

وكان الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث أُقيمت المباراة في المجمعة.

وسدد اللاعب البرازيلي تاليسكا ركلة حرة مباشرة بقدمه اليسرى لتأتي هدفًا على يسار حارس الفيصلي وفي زاوية صعبة، معلنة تقدم النصر بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ولم يهدأ الفيصلي حتى تمكن اللاعب تافاريس في إدراك هدف التعادل في شباك وليد عبدالله حارس أصفر العاصمة بالدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، وفي ظل الأخطاء الدفاعية المرتكبة من لاعبي العالمي، نجح الفيصلي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب  تافاريس بالدقيقة الخمسين من عمر اللقاء.

ولم يحدث أي جديد بالمباراة ليفوز الفيصلي بنتيجة 2-1، ويُصبح رصيده 4 نقاط بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط.

وغاب حمدالله عن مواجهة الفيصلي لظروف خاصة، وذلك بالتنسيق بينه وبين إدارة الفريق والجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول حسبما ذكر الإعلامي علي العنزي.


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