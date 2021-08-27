وليد عبدالله: النصر صالح جماهيره وفتحنا صفحة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

قال وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي النصر إن زملاءه كان شغلهم الشاغل، هو مصالحة جمهور العالمي في مباراة التعاون، بعد الخسارة من الفيصلي في الجولة الثانية.

الهدف كان مصالحة جمهور النصر

وتحدث وليد عبدالله لـ قناة SSC قائلًا: ” هدفنا في مباراة التعاون كان تحقيق الفوز لمصالحة أنفسنا ومصالحة جماهيرنا، وأخبرت عبدالإله العمري بعد هدف التعاون في مرمانا أننا سنتعادل وسنفوز وهذا ما حدث بالفعل”.

وتابع حارس العالمي: ” الآن أغلقنا ملف الدوري وسنفتح ملف دوري أبطال آسيا، والقادم سيكون أفضل لنا”.

سيناريو مباراة العالمي والتعاون

وكان التعاون أحرز هدف التقدم عبر اللاعب كاكو من ركلة جزاء بالدقيقة الـ89 ثم سجل النصر 3 أهداف بواقع هدف للاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر وهدفين للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتعرض المدرب البرازيلي مانو مينيز لانتقادات لاذعة من قبل جمهور العالمي مع مطالب بإقالته وتعيين المدرب البرتغالي باولو فونسيكا مدرب نادي روما الإيطالي السابق.

وقد تُقرر الإدارة إقالة المدرب مينيز رغم الفوز على التعاون مع الاعتماد على مدرب مؤقت على غرار نادي الاتحاد، لحين التعاقد مع مدرب مقبل لأصفر العاصمة.

وانتقد الجمهور النصراوي تغير التشكيل المستمر من قبل المدرب مانو مينيز بالإضافة إلى عدم استقراره على لاعب يشغل مركز الظهير الأيسر.

يذكر أن العالمي سيواجه نادي تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا منتصف سبتمبر المقبل في قطر.

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