ويست بروميتش يُجهز شكوى ضد بيريرا!

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد خلافات بين البرازيلي ماثيوس بيريرا وناديه ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعدما أعلن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويست بروميتش قد يشكو بيريرا:

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، قبل قليل: “محامي نادي ويست بروميتش جهز شكوى رسمية للفيفا ضد بيريرا الذي تفاوض مع نادي دون أن يحصل على موافقة رسمية منه”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك بعد أن أكد في حسابه الرسمي أنه حصل على عرض يؤمن فيه مستقبله وأن عقده ملك للنادي ولم يدخل الفترة الحرة.. المحامي ينتظر الموافقة النهائية من الرئيس لإتمام هذا الإجراء”.

اللاعب يُطالب بالرحيل وارتباط اسمه بالهلال:

وأصدر ماثيوس بيريرا بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه بنادي الهلال.

وأكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، أن النادي الذي يفاوض النجم البرازيلي قد يتعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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