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ويست بروميتش يُجهز شكوى ضد بيريرا!
بعد تفاوضه مع نادٍ آخر

ويست بروميتش يُجهز شكوى ضد بيريرا!

2021/08/02
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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ويست بروميتش يُجهز شكوى ضد بيريرا! ماثيوس بيريرا - birmingham mail
المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد خلافات بين البرازيلي ماثيوس بيريرا وناديه ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعدما أعلن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويست بروميتش قد يشكو بيريرا:

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، قبل قليل: “محامي نادي ويست بروميتش جهز شكوى رسمية للفيفا ضد بيريرا الذي تفاوض مع نادي دون أن يحصل على موافقة رسمية منه”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وذلك بعد أن أكد في حسابه الرسمي أنه حصل على عرض يؤمن فيه مستقبله وأن عقده ملك للنادي ولم يدخل الفترة الحرة.. المحامي ينتظر الموافقة النهائية من الرئيس لإتمام هذا الإجراء”.

ماثيوس بيريرا صفقة الهلال
اللاعب البرازيلي – المصدر expressandstar

اللاعب يُطالب بالرحيل وارتباط اسمه بالهلال:

وأصدر ماثيوس بيريرا بيانًا رسميًّا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن ويست بروميتش، بعدما تلقيه عرضًا ماليًّا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في الوقت الذي ارتبط فيه اسمه بنادي الهلال.

وأكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، أن النادي الذي يفاوض النجم البرازيلي قد يتعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ماثيوس بيريرا
لاعب ويست بروميتش – المصدر espn


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