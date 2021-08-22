يورجن كلوب يثير قلق ليفربول

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي عن إمكانية تدريب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

عقد كلوب مع ليفربول ينتهي بعد 3 سنوات

ويرتبط كلوب بعقد مع الريدز حتى صيف عام 2024، علمًا بأنه تولى تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الإنجليزي في أكتوبر من عام 2015، ونجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي للريدز.

وتحدث كلوب لـ صحيفة Bild الألمانية قائلًا: ” بالنسبة لتدريب منتخب ألمانيا، أنا لا أعلم مصيري، وبعد 3 سنوات سينتهي عقدي مع الريدز، المستقبل غامض من منا يعلم أن سيكون بعد أسبوعين أو 3 من الآن”.

كلوب يخطط للراحة لمدة سنة كاملة !

وتابع كلوب: “بعد انتهاء عقدي مع ليفربول، سأرتاح لمدة عام ومن ثم سأفكر فيما سأفعل”.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قرر إسناد مهمة تدريب المنتخب الألماني الأول لـ مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق، هانز فليك بعد رحيل المدرب يواخيم لوف.

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