يويفا يكشف المرشحين لجائزة أفضل لاعب 2021

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين بحصد جائزة أفضل لاعب لعام 2021.

يويفا يكشف المرشحين للجائزة

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية الفائز في حفل سيقيمه “يويفا” في إسطنبول، على هامش قرعة مرحلة المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد في قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021، التي كشف عنها يويفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، جورجينيو ونجولو كانتي، ونجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين.

إنجازات اللاعبين المرشحين

ونجح جورجينيو في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، بالإضافة إلى تألقه اللافت مع المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، والفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، ليكون المرشح الأبرز لحصد الجائزة.

وظهر كانتي بشكل لافت مع تشيلسي في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وساهم في تتويجه باللقب، فيما وصل البليجكي دي بروين إلى نهائي دوري الأبطال، وساهم في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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