10 ملايين يورو تُسجل كورونادو مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد قد يحتاج إلى توفير مبلغ مالي كبير؛ وذلك من أجل قيد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو في قائمته استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

سرعة استخراج شهادة الكفاءة المالية:

وتسعى إدارة أنمار الحائلي، لحل الأزمة المادية التي يُعاني منها النادي، وتسديد ديونه، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغب نادي الاتحاد في التخلص من اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش والتعاقد مع مهاجم آخر بدلًا منه.

رحيل بريجوفيتش يضمن تسجيل كورونادو:

ولكن ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد سيحتاج إلى 10 ملايين يورو أي ما يقارب الـ42 مليون ريال من أجل منح بريجوفيتش مستحقاته والسماح له بالرحيل لقيد نجم الشارقة الإماراتي السابق بقائمة العميد.

ولم يفسخ بريجوفيتش عقده مع الاتحاد بحسب التقارير إلا في حال حصوله على كافة مستحقاته المالية من إدارة أنمار الحائلي.

وكانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة قد أعلنت عن الديون المستحقة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء العميد في الصدارة، حيث تجاوزت ديونه حاجز الـ140 مليون ريال، وقامت الإدارة بتسديد جزء كبير خلال الفترة الماضية.

ويستعد الاتحاد، غدًا الأربعاء لمواجهة، فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/ 2022.

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