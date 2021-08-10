10 #وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات.

– مدير الحسابات التنفيذي.

– مشرف تحليل الأعمال.

– مدير مكتب الصفقات.

– أخصائي التخطيط المالي.

– أخصائي العقود والاتفاقيات.

– مدير الحسابات.

– مشرف العقود والاتفاقيات.

– قائد فريق تطوير الحوكمة ومنظمة الدعم.

– مدير قسم إدارة مرونة الخدمات.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة