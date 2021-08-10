10 #وظائف إدارية شاغرة لدى STC

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تحليل الأعمال (عدد 3 وظائف).

– أخصائي التخطيط المالي (عدد وظيفتين).

– أخصائي إدارة الإستراتيجية.

– محلل محاسبة أول.

– أخصائي محاسبة.

– أخصائي الحوكمة.

– أخصائي عمليات البنية التحتية.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة