11 شرطًا لحضور مباراة الأهلي والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

كشف النادي الأهلي قبل قليل عن اشتراطات دخول الجماهير لـ مباراة الفيصلي المقرر إقامتها غدًا الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشروط

ونشر الراقي عبر حسابه في “تويتر” 11 شرطًا لحضور مباراة الفيصلي وهم : ” أولًا إبراز تطبيق توكلنا، ثانيًا إثبات حالة محصن بجرعتين، ثالثًا لا يوجد بيع تذاكر بمنافذ البيع بملعب المباراة، رابعًا بوابات 2 و 3 و 4 مخصصة لجماهير الراقي، خامسًا بوابة رقم 5 مخصصة لدخول جماهير الفيصلي، سادسًا ارتداء الكمامة، سابعًا التباعد الاجتماعي، ثامنًا تحديد مسافة مقعد فارغ بين كل مقعد وآخر، تاسعًا يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس سويًا، عاشرًا يُسمح بتناول الطعام والشراب في المدرجات، الشرط 11 هو تخصيص بوابات رقم 1 و 6 لدخول العائلات”.

موعد مباراة الأهلي والفيصلي

يذكر أن مباراة الأهلي والفيصلي تنطلق غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

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