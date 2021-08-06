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134 مستفيدًا من البرامج الثقافية النسائية بمكتبة الحرم المكي
حرصت على تقديم باقة متميزة من البرامج الثقافية

134 مستفيدًا من البرامج الثقافية النسائية بمكتبة الحرم المكي

2021/08/06
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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134 مستفيدًا من البرامج الثقافية النسائية بمكتبة الحرم المكي
المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الوكالة المساعدة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية المتمثلة بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف اختتام برامج موسم الحج، تحقيقًا لأهدافها المجتمعية والتثقيفية والتي أقيمت (عن بُعد)، خلال الفترة من 4/ 7/ 2021م وحتى 2/ 8/ 2021م

برامج متنوعة:

وحرصت المكتبة على تقديم باقة متميزة من البرامج الثقافية المتنوعة منها (الهدايات الربانية في التعامل مع الشائعات- المبدع الصغير- مدخل إلى علم النفس السيبراني)، حيث بلغ إجمالي الحضور في الموسم ما يقارب (134) مستفيدًا، شملت جميع الفئات العمرية، قدمها نخبة متميزة من المدربين، بلغت نسبة رضا المستفيدين فيها (98%)، إضافة لتقديم شهادات الحضور مجانًا لجميع المستفيدين.

كما توجهت الوكيل المساعد لوكالة شؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية، الأستاذة ابتهال علي الجعيد، بالشكر والثناء للأساتذة الأفاضل مدربي البرامج والموظفات القائمات على تفعيل هذا البرنامج تثمينًا لجهودهم على ما قدموه.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات كريمة من الرئيس العام بشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحرصت على إثراء الجانب الثقافي والمعرفي بتقديم البرامج والعلوم النافعة لكافة شرائح المجتمع.


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