144 سنة على اكتشاف أقمار المريخ.. الخوف والرعب

المواطن- محمد داوود- جدة

اكتشف الفلكي اصف هال بتاريخ 17 أغسطس من العام 1877 فوبوس أحد أقمار كوكب المريخ الصغيرة، في حين اكتشف القمر الثاني والذي يسمى ديموس، وهو أصغر من فوبوس في وقت لاحق من ذلك العام.

سبب تسميتهما الخوف والرعب:

ويقول رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه يعتقد أن أقمار المريخ أقرب ما تكون إلى كويكبات أكثر منها أقمار كبيرة مثل قمر الأرض، ويحتمل أنها كويكبات قبض عليها المريخ بقوة جاذبيته، مبينًا أنه تمت تسميتهما فوبوس وديموس- الخوف والرعب- نسبة إلى حصانين كانا يجران عربة رمز الحرب الإغريقي “أريس” بحسب الأساطير القديمة.

اكتشاف فوهة ستينكي:

ولفت إلى أن فوبوس جسم صغير يبلغ قطره حوالي 22.2 كيلومتر، ولكنه أكبر 7 مرات من القمر الثاني ديموس الذي يبلغ قطره حوالي 12.4 كيلومتر، وكلاهما ليس دائري الشكل، وقد تم إلقاء أول نظرة على فوبوس في العام 1971 و1972 خلال مهمة المسبار مارينر 9 إلى المريخ، وتم اكتشاف فوهة كبيرة تسمى ستينكي، نسبة إلى زوجة الفلكي آصف هال.

مسبار لالتقاط الصور:

واختتم أبو زاهرة بالقول: إن الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة المسبار المتجول المريخي “كيوريوسيتي” في 1 أغسطس 2013، قام بالتقاط سلسلة من الصور للسماء فوق المريخ، وأظهر كلا القمرين فوبوس وديموس كما سوف نراهما إذا كنا على سطح المريخ، بالإضافة إلى ذلك فإن الفوهة الكبيرة على فوبوس كانت مرئية بوضوح في تلك الصور من على سطح المريخ، ولا توجد صور من مهمات سابقة على سطح المريخ التقطت أحد الأقمار يكشف الآخر.

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