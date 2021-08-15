15 مركزًا جديدًا لتطعيم طلاب وطالبات منطقة جازان

المواطن - واس

أطلقت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جازان، 15 مركزاً لتطعيم الطلاب و الطالبات موزعة على المكاتب التعليمية، في عدد من محافظات المنطقة، ضمن مبادرتها ” معاً نبادر” بشراكة مع جامعة جازان، بهدف التوسّع في نطاق تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية من 12_18 عاماً.

وأوضح المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي ، أن عمليات تطعيم الطلاب جارية منذ أن أعلنت الوزارة عن الدراسة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في العام الدراسي الجديد 1443 هـ ، مشيراً إلى أنه بدأ اليوم العمل في 8 مراكز طلابية جديدة للتحصين بمكاتب التعليم بمحافظات “العارضة، وأبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث” ، بالإضافة إلى مكتب تعليم وسط جازان ولمدة يوم واحد، حيث استقبلت طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية دون مواعيد مسبقة، فيما سينطلق “غداً الخميس” العمل بـ 6 مراكز أخرى بمكاتب تعليم “صامطة، وأحد المسارحة، والحرث، ومكتب وسط جازان، و العارضة” و “بعد غد” تنطلق عمليات التطعيم بمركز “سمية بنت خياط” بالعارضة .

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