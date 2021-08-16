16 مليون ريال تنقذ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مهددًا بخصم نقاط من رصيده، وذلك بسبب أزمة عدم سداد مستحقات نادي الفيصلي في صفقتي حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي.

المهلة الممنوحة لـ الاتحاد تنتهي غدًا

وذكر برنامج ” الحصاد الرياضي ” المذاع على قناة 24 الرياضية أن العميد لم يقم حتى الآن بسداد مستحقات الفيصلي المتبقية في صفقتي الشمراني والبيشي، علمًا أن مهلة السداد قبل خصم النقاط سوف تنتهي غدًا.

وحول هذا الأمر، قال الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه: ” عُقدت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد أمس ولم نسمع أو نقرأ أي معلومة عن تسديد مستحقات ناديي القادسية والفيصلي، والمهلة تنتهي غدًا الثلاثاء، مازال الوضع متأزم واللاعب المدفوع فيه ملايين، كورونادو لن يشارك اليوم ضد الرائد، أتمنى سماع جماهير العميد لأخبار سارة اليوم”.

16 مليون ريال على العميد

جدير بالذكر أن العميد أصبح الآن مطالبًا بسداد 16 مليون ريال خلال أقل من 48 ساعة لتجنب عقوبة خصم النقاط وفقًا للإعلامي عادل الماس.

ويحتاج الفيصلي للحصول على 5 ملايين ريال، بينما يجب على العميد دفع 11 مليون ريال لنادي القادسية قيمة انتقال هارون كمارا إلى نمر جدة.

جدير بالذكر أن العميد كان خسر المباراة الأولى أمام فريق الفيحاء الأربعاء الماضي بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ويواجه الرائد اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية في تمام التاسعة إلا عشر دقائق مساءً.

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