17 سبتمبر موعدًا لانطلاق الدوري السعودي الإلكتروني

المواطن- الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن عودة النسخة الثانية لـ الدوري السعودي الإلكتروني لموسم 2021 حيث إن الدوري السعودي الإلكتروني يقام على نسختين في العام وكل نسخة تضم عددًا من الرياضات الإلكترونية، ليتواجه أبطال كل نسخة في نهاية العام في بطولة كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني.

الأندية المتنافسة في الدوري السعودي الإلكتروني

هذا وستنطلق افتتاحية الدوري السعودي الإلكتروني في تاريخ 17 سبتمبر 2021 وسيبدأ ببطولة RainbowSixSiege وتأتي المنافسات الأخرى تباعًا ولمدة عشرة أسابيع متتالية من المنافسة الشديدة.

وتأتي النسخة الثانية بعد تعطش الجمهور لاستكمال المواجهات بعدما احتدمت المنافسات في النسخة الأولى وعلى سبيل المثال في اللقاءات منافسة نادي 01Esports مع نادي Falcons على لقب بطولة Overwatch الذي بلغت به القلوب الحناجر حينما تقدم نادي 01Esports بنتيجة 2-0 ليأتي بريق نادي Falcons الذي لاح بالأفق ليقلب النتيجة 3-2 لصالحه ويسطر المجد له وكذلك حينما تنافس نادي 01Esports مع نادي Redemption على لقب بطولة CS:GO وفيه كان التنافس على أشده فالجميع لم يتوقع من هو البطل حيث إن البطل والوصيف وصلا إلى النهائي بسجلات خالية من الخسارة واصطدمت أمواجهما في النهائي إلا أن نادي 01Esports أبى إلا أن يكتسح ويجعل النصر حليفه.

وقد صرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ تركي الفوزان: “بعد سلسلة النجاحات التي حققها الدوري السعودي الإلكتروني في النسخ الماضية من الإقبال الكبير من الأندية المشاركة، وتفاعل الجماهير مع المجريات إلى جانب اكتشاف مواهب عديدة شاركت في الدوري وأثبتت نفسها، ها هو الدوري السعودي الإلكتروني يعود بنسخته الثانية لهذا العام لاستكمال النجاحات، والسعي إلى مستقبل مبهر للرياضات الإلكترونية في المملكة”.

عدد محدود لحضور المنافسات

وسيفتح الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بوابة الحضور لجمهوره بعدد محدود وذلك بعد قرار وزارة الرياضة بالسماح للجمهور الحضور بنسبة 60% وستتاح الذاكر عن طريق صفحة مخصصة ستوضع في صفحات الدوري على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك سيقوم الدوري السعودي الإلكتروني ببث مبارياته عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في تويتر ويوتيوب.

ويعد الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية جمهور الدوري السعودي الإلكتروني بأن تكون النسخة الثانية تليق بهم وأن يرتقي لسقف طموحاتهم كما أن هناك مفاجأة سعيدة للجماهير وهي إضافة رياضة إلكترونية جديدة وستقام لأول مرة في الدوري السعودي الإلكتروني وهذا ما يعد به جماهيره دومًا بأن يوفر لهم كل ما هو جديد ويقدم كل ما يستطيع تقديمه وأن يكون مواكب لرغباتهم ومسابق الزمن في طموحهم وسيستمر بتقديم كل ما هو جديد حيث إن مجال الرياضات الإلكترونية مجال متجدد بشكل دائم.

ويأتي الدوري السعودي الإلكتروني بعد نهاية عمل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على مبادرة لاعبون بلا حدود المبادرة الخيرية الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية والتي تهدف لدعم الدولة المحتاجة على تجاوز تبعات جائحة فايروس كورونا COVID-19 وتوفير اللقاح لهم.

والدوري السعودي الإلكتروني عبارة عن المظلة التي تتضمن جميع الدوريات الإلكترونية في المملكة حيث يُوجد أفضل اللاعبين يتنافسون ضد بعضهم البعض فيما يعتبر قمة المنافسة السعودية.

كما تهدف الدوريات إلى اكتشاف وتنمية أندية ولاعبين محترفين وصنع بيئة تمنحهم الفرصة للمنافسة والإبداع على مستوى محلي ومن ثم المنافسة على مستوى دولي.

منذ إنشائه في أكتوبر في عام 2020 من قبل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قام الدوري السعودي الإلكتروني بتنظيم دوريات عديدة في عدة ألعاب مثل دوتا 2 وكاونتر سترايك، وإقامة صراعات حامية بين أقوى الأندية المحلية. في عام 2021 الدوري السعودي الإلكتروني سوف يتضمن 5 ألعاب ويكون على نسختين. وفي آخر السنة يجتمع أفضل الأندية من الموسمين للمنافسة في أدوار إقصائية على الكأس لحسم من هو أفضل نادٍ في السنة.

نبذة عن الاتحاد السعودي لـ الرياضات الإلكترونية

والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلًا عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

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