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17 قتيلًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في تركيا
اجتاحت مناطق واقعة على شواطئ البحر الأسود

17 قتيلًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في تركيا

2021/08/13
الساعة 12:50 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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17 قتيلًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في تركيا
المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 17 وفاة، بعد أن جرفتهم السيول التي اجتاحت العديد من المناطق الواقعة على شواطئ البحر الأسود.

وأوضحت الوكالة الحكومية التركية المسؤولة عن الكوارث الطبيعية، أن 15 مواطنًا لقوا حتفهم في مقاطعة كاستامونو، وشخصين آخرين في منطقة سينوب. فيما جرى الإبلاغ عن فقدان شخص.

17 قتيلًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في تركيا - المواطن

سيول تجرف السيارات

مما يذكر أن مستوى المياه ارتفع في بعض المدن إلى أربعة أمتار، وتحولت شوارع بأكملها إلى سيول جرفت سيارات وإشارات مرورية، ليضطر رجال الإنقاذ إلى إخلاء مستشفى يضم 45 مريضًا، أربعة منهم في العناية المركزة، في المنطقة المحيطة بمدينة سينوب الساحلية.

17 قتيلًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول في تركيا - المواطن


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