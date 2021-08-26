170 ناديًا في كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، اليوم الخميس، عن انطلاق كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذي يضم جميع الأندية الحكومية المسجلة لدى وزارة الرياضة.

كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى العاشر من شهر سبتمبر المقبل، في 3 مدن مختلفة وهي مدينة الرياض والدمام وجدة.

وتأتي المنافسة التي تضم الأندية الرياضية السعودية تفعيلًا لبنود دعم الرياضات المختلفة لاستراتيجية دعم الأندية والتي أعلن عنها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وستكون آلية تقسيم جوائز كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية بعدد النقاط المحصودة لكل نادي وتم تحديد قيمة كل نقطة يحصدها النادي تساوي 320 ألف ريال.

ويضم الكأس 5 منافسات مختلفة وهي CS:GO , DOTA 2 , Rainbow Six Siege , PUBG Mobile , Rocket League تقام على نسختين وتبدأ النسخة الأولى 2021/8/26 وحتى 2021/9/11 والنسخة الثانية في تاريخ 2021/9/16.

تطوير مستوى اللاعبين

وصرح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان: “نهدف في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية إلى تطوير نظام المنافسات في المملكة وخلق سلم منافسات شامل يمكن جميع الراغبين من الاحتراف في هذا المجال وهذه البطولات ما هي إلى طريق نحو مستقبلنا المشرق الذي لا يسمو إلا بتمكين المواهب وتطوير اللاعبين من الاحتراف”.

ويأتي كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية من استراتيجية دعم الأندية الحكومية التي أطلقتها وزارة الرياضة وتشجيعًا للبحث عن المواهب وتقوية اللاعب الهاوي في انضمام أكثر من 170 ناديًا من جميع مدن المملكة لابد أن يعود علينا بإيجاد المواهب وخلق فرص لتنمية المهارات لديهم وإخراج ما في جعبتهم من إبداع وجعله سبيل لإيصالهم لطريق النجاح وكذلك من أجل تطوير نظام المنافسات في المملكة.

وانطلق هذا العمل بمشاركة اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لعمل الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لسعيهم جميعًا على انتشال اللاعب الهاوي وإيصاله لمصاف أبطال العالم في الرياضات الإلكترونية وخلق من صغائر الفرص وسيلة لإيجاده وكذلك هذا الكأس يسهل من لمساعي الاتحاد السعودي للرياضات لتطوير وتقوية الجانب الاستثماري في الرياضات الإلكترونية وتنمية عجلة الاقتصاد المحلي وجلب المستثمرين لتنمية القطاع على جميع النواحي.

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