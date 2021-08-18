18 أغسطس موعدًا لعمومية الرائد

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، عن موعد عقد الجمعية العمومية العادية، وكافة التفاصيل الخاصة بها.

عمومية نادي الرائد:

ودعا نادي الرائد إلى عقد جمعية عمومية عادية، مشيرًا إلى أنها ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 أغسطس، وذلك بناء على تعميم مدير إدارة شؤون الأندية الرياضية في وزارة الرياضة لكافة الأندية بشأن ضرورة عقد الجمعية خلال الأسبوع القادم.

وأشار النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه تم الرفع بذلك، وفي انتظار وصول الموافقة الرسمية لعقدها، حيث سيتم تبليغ الأعضاء بكافة التفاصيل، في حال وصول الموافقة.

الفريق الريداوي يتجاوز الفتح:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الريداوي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء أمس الخميس، ونجح في الفوز بهدف دون رد.

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