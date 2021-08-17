كشفت أحدث الإحصائيات بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) حول العالم، عن تسجيل أكثر من 207.7 مليون إصابة، و4.5 مليون وفاة.

وذكر إحصاء أجرته وكالة “رويترز” أنه تم تسجيل إصابات بالمرض في 210 دول ومناطق حول العالم، منذ اكتشاف المرض في مقاطعة ووهان الصينية في ديسمبر 2019. أكثر 10 دول تأثراً بفيروس كورونا: الولايات المتحدة 621 ألف وفاة – 36.8 مليون إصابة. البرازيل 569 ألف وفاة – 20.3 مليون إصابة. الهند 432 ألف وفاة – 32.2 مليون إصابة. روسيا 352 ألف وفاة – 6.6 مليون إصابة. بريطانيا 130 ألف وفاة – 6.3 مليون إصابة. كولومبيا 123 ألف وفاة – 4.9 مليون إصابة. فرنسا 112 ألف وفاة – 6.5 مليون إصابة. الأرجنتين 109 آلاف وفاة – 5 ملايين إصابة. إسبانيا 82 ألف وفاة – 4.7 مليون إصابة. تركيا 53 ألف وفاة – 6 ملايين إصابة.