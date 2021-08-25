213.2 مليون إصابة بـ كورونا حول العالم

المواطن - متابعة

أكدت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 213.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها خمسة مليارات جرعة.

213 مليوناً:

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 213 مليوناً و205 آلاف حالة.

وفيات كورونا:

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و452 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات ومليوني جرعة.

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