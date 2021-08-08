2181 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (2181) وظيفة شاغرة للجنسين، لاستقطاب الكفاءات المميزة من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في المستشفيات العسكرية في المناطق التالية: (المنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الشمالية).

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– الطب (جميع التخصصات).

– التمريض (جميع التخصصات).

– الخدمات الطبية الساعدة.

– الجودة وسلامة المرضى.

– الموارد البشرية.

– صيانة الطائرات.

– الإدارة المالية.

– الخدمات الإدارية المساندة.

– تقنية المعلومات.

– إدارة المشاريع.

– التخطيط والتطوير.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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