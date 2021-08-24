24 لاعبًا بقائمة أخضر الشاطئية في معسكر الجبيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب أخضر الشاطئية الجديد، البرازيلي جوستافو سيلفا، عن قائمة المنتخب السعودي للمعسكر الإعدادي، المقرر إقامته في محافظة الجبيل الصناعية.

قائمة أخضر الشاطئية:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن تعاقده مع جوستافو سليفا صاحب الـ44 عامًا، لقيادة أخضر الشاطئية، خاصة أنه يملك سجلًا مميزًا مع المنتخبات والأندية التي قادها خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يقيم المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية معسكرًا إعداديًّا في محافظة الجبيل الصناعية خلال الفترة من 3 إلى 20 أغسطس الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وضمت قائمة أخضر الشاطئية 24 لاعبًا، وهم؛ أحمد فقيهي، عبدالإله آل مساعد، يحيى طميحي، خالد وهيب، ماجد شمهاني، صالح القرني، حسن جعام، يحيى الجابري، عبدالرحمن الحمدان، محمد الاسمري، محمد الشمري ووليد اليوبي.

كما يتواجد في قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية كل من؛ عبدالرحيم الخيبري، عبدالله البريكان، فهد العمر، مبارك الدوسري، احمد إدريس، مهند الصبحي، الوليد ناصر، مهند جان، محمد العجمي،علي سليمان، محمد عماش وعبيد فاضل.

أهداف معسكر المنتخب في الجبيل:

ومن جانبه، تحدث مدير المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية عبدالمحسن المعمر عن أهداف المعسكر قائلًا: “هذا المعسكر يعتبر الأول بوجود المدرب البرازيلي جوستافو سيلفا بعد التعاقد معه، يهدف للتعرف على اللاعبين عن قرب والوقوف على مستوياتهم”.

وتمنى مدير أخضر الشاطئية بأن يحقق هذا المعسكر الفائدة المرجوة من إقامته وأن يحقق اللاعبون أقصى درجات الاستفادة الفنية منه لينعكس بشكل إيجابي في المشاركات الرسمية.

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