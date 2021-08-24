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24 #وظيفة شاغرة بفروع شركة نادك في عدة مدن
للعمل بفروع الشركة في جميع مناطق المملكة

24 #وظيفة شاغرة بفروع شركة نادك في عدة مدن

2021/08/11
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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24 #وظيفة شاغرة بفروع شركة نادك في عدة مدن شركة نادك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (24) وظيفة إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “مشرف مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في جميع مناطق المملكة.

شروط وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصصات: (المبيعات، أو التسويق)، مع وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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