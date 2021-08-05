2400 ريال شهرياً للمستفيدين من برنامج النقل الموجه

المواطن - الرياض

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامج النقل الموجه ويستهدف السعوديين العاملين في خدمة توجيه المركبات.

2400 ريال شهرياً:

وبحسب هدف، يدعم برنامج النقل الموجه المستفيدين بـ 2400 ريال شهرياً كما يقدم 3000 ريال دعماً تحفيزياً كل 6 أشهر للمستفيد المستمر.

ولفت الصندوق إلى أنه يمكن الانضمام إلى البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.

خطوات التسجيل:

أما عن خطوات التسجيل في برنامج النقل الموجه فهي كما يلي:

يجب التسجيل في إحدى تطبيقات توجيه المركبات المعتمدة في المبادرة.

إكمال إجراءات إصدار وثيقة العمل الحر في النقل الموجه تحت نشاط قائد مركبة.

التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية وإكمال إجراءات التقديم.

البدء بالعمل في التطبيقات حال إكمال الإجراءات.

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