25 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض).

– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي (الرياض).

– أخصائي اجتماعي مساعد (الرياض).

– منسق تطوير الجودة (الرياض).

– محلل تنظيم (الرياض).

– محلل اتصالات (الرياض).

– منسق إداري أول (الرياض).

– كبير المحاسبين (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– فني اتصالات ثانٍ (الرياض).

– فني غسيل وإزالة البقع (الرياض).

– أخصائي مختبر/ علم الأنسجة (جدة).

– مساعد رئيس تمريض/ غرف العمليات (جدة).

– مسؤول السلامة الصحية المهنية (جدة).

– فني الحالات الطارئة (جدة).

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (جدة).

– فني مختبر (جدة).

– كبير اختصاصيي خدمات العقود (جدة).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

– فني تصوير وثائق ثانٍ (جدة).

– طبيب الإحالات الطبية (المدينة المنورة).

– مدير مركز الأورام (المدينة المنورة).

– مسؤول توظيف التمريض (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة