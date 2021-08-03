3 أمنيات لـ الاتحاد من مباراة الرائد

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مباراة غاية في الأهمية غدًا الاثنين أمام نادي الرائد، وذلك سعيًا لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام نادي الفيحاء.

الاتحاد لا يرغب في نزيف النقاط

وسيركز المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بالعميد مع لاعبي الفريق على ضرورة تحقيق النقاط الثلاث وعدم فقدان أي نقطة كهدف أول من مواجهة الرائد.

استعداد مهم قبل نهائي البطولة العربية

الأمر الثاني هو تحقيق الفوز لرفع الروح المعنوية للاعبي العميد قبل مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية السبت المقبل في المغرب، حيث إن أي نتيجة غير الفوز ستؤثر سلبًا على معنويات العميد قبل نهائي البطولة العربية.

والأمر الثالث هو قيام المدرب كاريلي باختيار التشكيلة المناسبة للفريق الأول في مواجهة الرائد مع وجود توقعات بجلوس فهد المولد على دكة البدلاء وذلك بسبب تراجع مستواه مؤخرًا مع العميد.

جستنيه يدافع عن فهد المولد

وبسبب فهد المولد، أبدى الناقد الرياضي عدنان جستنيه غضبه من مطالب بعض جماهير الاتحاد برحيل اللاعب، بعد الخسارة من الفيحاء.

وغرد جستنيه أمس السبت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أشك كثيرًا في اتحادية من طالب بطرد النمر المولد وأغلب أن له هدفًا آخر يخدم مصلحة ناديه الحقيقي الذي يشجعه، هناك أكثر من أسلوب وطريقة للتعبير عن عدم الرضا للمستوى الذي قدمه أمام الفيحاء، مع توجيه انتقادات هادفة، ليستفيد منها وتساهم في مراجعة حساباته، لكن وضع هاشتاق لا ثم لا”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة