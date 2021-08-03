3 أهداف حصيلة الشوط الأول بين الطائي والفيحاء

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول لـ مباراة الفيحاء والطائي، بتقدم الأول بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول:

وظل الهدوء حاضرًا بين الفريقين حتى الدقيقة السابعة والثلاثين، بعدما نجح اللاعب رامون لوبيز في إحراز الهدف الأول لـ الفيحاء بالدقيقة الـ37 من ركلة جزاء، ثم تبعه اللاعب أحمد بامسعود بالهدف الثاني للفريق البرتقالي بالدقيقة الأربعين.

الطائي يقلص الفارق:

ونجح فارس الشمال، بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب موسونا من ركلة جزاء بالدقيقة الـ45.

جدير بالذكر أن المباراة بين الفريقين تُقام على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

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