3 بدائل لـ أحمد حجازي أمام الرجاء المغربي

المواطن - محمد سمعه

يفاضل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، بين 3 لاعبين؛ وذلك لتعويض غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية يوم السبت المقبل.

3 خيارات لتعويض غياب أحمد حجازي:

وسوف يختار كاريلي بين المدافعين عبدالله الحافظ أو زياد الصحفي أو عبدالمحسن فلاتة، وذلك لتعويض أحدهم غياب حجازي في المباراة.

عبدالله الحافظ يلتحق بصفوف الاتحاد:

وكان الاتحاد أعلن مساء اليوم الأربعاء، عن ضم اللاعب عبدالله الحافظ قادمًا من نادي الوحدة على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

وغرد الحافظ قائلًا بعد انضمامه إلى الاتحاد : ”شكرًا لإدارة الوحدة على تعاونها معي بالموافقة على انتقالي بالإعارة إلى الاتحاد، الشكر موصول أيضًا لإدارة الاتحاد والجهاز الفني والجهاز الإداري على ثقتهم فيني، فخور بارتدائي شعار العميد والله يوفقني مع زملائي اللاعبين ونسعد جمهور الذهب، أنتم سندنا”.

وجاء تعاقد الاتحاد مع الحافظ لكثرة إصابات اللاعب زياد الصحفي بجانب وجود مدافع جيد يساعد المدافع المصري أحمد حجازي في صفوف الفريق.

ويستعد اللاعب للمشاركة مع الاتحاد في نهائي البطولة العربية ضد نادي الرجاء.

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