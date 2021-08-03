3 مباريات بـ ختام ثالث جولات دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022، بـ 3 مواجهات نارية.

سبب توقف دوري محمد بن سلمان لـ أسبوعين

وسيتوقف الدوري السعودي للمحترفين لمدة 14 يومًا، بسبب فترة التوقف الدولي حيث سيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر، مطلع سبتمبر المقبل.

موعد مباريات اليوم

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيصلي والاتحاد في تمام السابعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، أما المواجهة الثانية بين فريقي الطائي والفيحاء في السابعة والربع، والمباراة الثالثة بين فريقي الهلال والباطن في تمام التاسعة إلا ربع مساءً.

وكان نادي الاتحاد أعلن مساء أمس الخميس عن غياب فهد المولد عن مباراة الفيصلي اليوم بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف النادي في بيانه أن المولد صاحب الـ27 عامًا سيغيب عن مواجهة الفيصلي بسبب اعتذاره لظروف خاصة.

وكان المولد تعرض لانتقادات لاذعة مساء السبت الماضي، وذلك بعد خسارة الفريق لنهائي البطولة العربية ضد نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

نتائج مباريات الخميس في دوري محمد بن سلمان

وكانت مباريات اليوم انتهت بفوز الفتح على الشباب بثنائية دون رد أحرزها كل من فراس البريكان ونواف البوشل، بينما تعادل أبها مع الاتفاق بهدف لكل فريق، حيث سجل لـ أبها اللاعب ميتشيل تي فريدي وللاتفاق اللاعب كايسون.

كذلك فاز النصر على التعاون بثلاثية لهدف، حيث سجل لـ النصر كل من عبدالرزاق حمدالله هدفين واللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر بينما سجل لـ التعاون اللاعب الباراجوياني كاكو.

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