3 ملفات أنهتها إدارة النادي الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تمكنت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي من إنهاء 3 ملفات حاسمة قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، لعل أبرزها أزمة شهادة الكفاءة المالية.

إدارة النادي الأهلي تستعد للموسم الجديد

وأشار الإعلامي الرياضي عبدالله الدوسري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة النادي الأهلي أنهت 3 ملفات هامة، وهي؛ الكفاءة المالية، التعاقدات والراعي الجديد.

وقال الدوسري: “نجحت إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي من الانتهاء من متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد سداد وجدولة ما يقارب الـ124 مليون ريال والتي تمكنها من تسجيل اللاعبين خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “انتهاء الميركاتو الصيفي الأهلاوي بشكل رسمي والبقاء على الصربي فيجسا ولا يوجد أي لاعب محلي ضمن اهتمامات النادي في الوقت الحالي ومن المقرر أن يرفع مدرب الفريق خلال الأيام القادمة قائمة الأسماء المحلية التي لا يحتاجها خلال الفترة المقبلة”.

واختتم الدوسري حديثه قائلًا: “أيام قليلة ويكشف النادي الأهلي الستار عن الراعي الرسمي الجديد للنادي نسأل الله التوفيق لهم وأن يكون موسم خير وبطولات بحول الله بوجود رجالات الأهلي.. انتهى”.

أبرز تعاقدات الراقي

وكانت إدارة ماجد النفيعي تسعى لحل أزمة الكفاءة المالية، من أجل تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز في الموسم الجديد، والمنافسة على الألقاب.

وتعاقد الأهلي مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهم؛ المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، محمد مجرشي، الكرواتي فيليب براداريتش، البرازيلي باولينيو، المقدوني أليوسكي والسنغالي الحسن نداو.

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