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3 مناطق تسجل 315 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 7063
1356 حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة

3 مناطق تسجل 315 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 7063

2021/08/15
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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3 مناطق تسجل 315 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 7063
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1041) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (523050) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (7063) حالة من بينها (1356) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (538525) حالة، توفي منهم (8412) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (542) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

منطقة الرياض 168، مكة المكرمة 85، الشرقية 62، عسير 48، جازان 46، القصيم 40، المدينة المنورة 28، نجران 26، حائل 16، منطقة تبوك 9، الباحة 6، الحدود الشمالية 5، الجوف 3 حالات.

3 مناطق تسجل 315 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة 7063 - المواطن


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