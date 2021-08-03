3 مناطق تسجل 581 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 1433

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1113) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (510107) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10757) حالة من بينها (1433) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (528952) حالة، توفي منهم (8270) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1075) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 209 حالات، المنطقة الشرقية 188، منطقة الرياض 184، منطقة جازان 107، منطقة عسير 89.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 70 حالة ومنطقة القصيم 62، ومنطقة تبوك 56، ومنطقة حائل 46، ومنطقة الحدود الشمالية 23 حالة ومنطقة نجران 18 ومنطقة الباحة 13 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الجوف بواقع 10 حالات.

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