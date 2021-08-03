3 مناطق تسجل 596 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 11191

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1285) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (507374) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11191) حالة من بينها (1403) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (526814) حالة، توفي منهم (8249) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1084) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 235، منطقة مكة المكرمة 207، المنطقة الشرقية 154، منطقة القصيم 107، منطقة عسير 94.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 69، منطقة جازان 64، منطقة حائل 58، منطقة نجران 40، منطقة تبوك 23، منطقة الحدود الشمالية 17، منقطة الباحة 13 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الجوف بواقع 3 إصابات.

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