35 #وظيفة شاغرة للجنسين بفروع طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (35) وظيفة شاغرة للجنسين، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

شروط وظائف شركة طيران أديل:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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