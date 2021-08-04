4 أعراض جانبية شائعة بعد تلقي لقاح كورونا

المواطن - الرياض

استعرضت وزارة الصحة الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي لقاح كورونا.

وقال حساب الصحة 937 عبر تويتر، اليوم الاثنين إن الأعراض الجانبية الشائعة بعد تلقي اللقاح هي:

أعراض جانبية شائعة:

-الشعور بالتعب والصداع

-ألم في موضع الحقن

-آلام في العضلات والشعور بالتوعك

-ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم

ويمكن تناول مسكن للألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة.

تعافي حاسة الشم:

كما نصحت ردًا على سؤال آخر، من لم تتعاف حاسة الشم والتذوق لديهم بعد مرور أسبوعين أن يقوموا بتدريب أنفسهم على تذوق النكهات المختلفة وشم الروائح المختلفة لعمل تحفيز متكرر للعصب المسؤول حيث يساعد هذا التدريب على التعافي كما ورد في عدد من الدراسات.

أولوية الحصول على لقاح كورونا:

‬وكانت الصحة ومنذ بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم كما أطلقت خدمة ” أولوية” التي يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة وأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بكافة المناطق.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة