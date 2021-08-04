4 غيابات لـ النصر ضد تراكتور الإيراني

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي النصر 4 صدمات، وذلك قبل مواجهة نادي تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 14 سبتمبر المقبل.

وسيغيب عن المباراة كل من المدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف، والرابع هو غياب اللاعب عبدالمجيد الصليهم عن المباراة بسبب الإصابة.

نجم التعاون يتسبب في إصابة قوية لـ الصليهم:

وتسبب تدخل اللاعب سميحان النابت لاعب الفريق الكروي الأول في التعاون في تعرض عبدالمجيد الصليهم لإصابة التمزق في أربطة مفصل الكاحل العلوي.

يذكر أن العالمي كان فاز على فريق التعاون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

ويرغب النصر في المنافسة بقوة على لقب دوري المحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

برنامج النصر استعدادًا لمواجهة تراكتور الإيراني:

جدير بالذكر أن أصفر العاصمة كان كشف عن برنامجه استعدادًا لمواجهة تراكتور الإيراني، وذلك استغلالًا لتوقف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب فترة التوقف الدولي الحالية.

وسيواجه العالمي، فريق الفيصلي وديًّا في الخامس من سبتمبر، ثم يغادر الفريق إلى قطر في الثاني عشر من سبتمبر قبل مواجهة نادي تراكتور في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 14 سبتمبر.

وكان من المقرر مواجهة نادي النصر، لفريق العربي الكويتي وديًّا قبل مواجهة تراكتور، لكن إدارة مسلي آل معمر قررت مواجهة الفيصلي بدلًا من الفريق الكويتي.

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