4 ملايين يورو تُقرب أمين يونس من الشباب

المواطن - مروة نبيل

اقتربت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان من حسم صفقة لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أمين يونس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

أمين يونس يقترب من الشباب

وأشارت صحيفة Faz الألمانية إلى أن نادي الشباب سيعلن عن تعاقده رسميًا مع الألماني أمين يونس خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أنه قدم عرضًا في البداية يقدر بـ 3 ملايين يورو ورفض فرانكفورت، وتم الاتفاق على رفع العرض لـ 4 مليون.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نادي الشباب وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع يونس ومسؤولي فرانكفورت، خاصة أن ناديه يسعى لبيعه وضم نجم فريق ميلان، النرويجي ينس بيتر هاوجي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يونس .. مسيرة من التألق

ويلعب صاحب الأصول اللبنانية، الألماني يونس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء قادمًا من نابولي الإيطالي، وسيتعين على النادي الألماني تفعيل البند من أجل بيعه.

وشارك أمين يونس في 295 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع جميع الفرق، وتمكن من المساهمة في تسجيل 86 هدفًا بجميع البطولات، حيث نجح في تسجيل 45 هدفًا، فيما قدم 41 تمريرة حاسمة.

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