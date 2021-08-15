40 #وظيفة شاغرة لدى شركة نادك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (40) وظيفة إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “منشط مبيعات”؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة المتوسطة الكفاءة المتوسطة فما فوق، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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