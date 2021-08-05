5 أعراض تكشف مدى احتياجك لتناول المزيد من الألياف

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية الباطنة الدكتورة مجيبة عبدالعال، أن الألياف عبارة عن مادة غذائية تساعد في الحفاظ على كفاءة الجهاز الهضمي، وما يميزها عن غيرها من المواد الغذائية الأخرى أنها غير قابلة للهضم، وتنقسم إلى نوعين وهما الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الماء.

وأضافت لـ”المواطن“، أن الألياف القابلة للذوبان تعمل على تكوين جل يشبه المواد الموجودة في المعدة، والذي يمنع هضم المواد الضارة الموجودة في الطعام، كما تلعب دورًا هامًّا في خفض إنتاج الكوليسترول الضار في الجسم، أما الألياف غير القابلة للذوبان فهي تعمل على تليين الفضلات وتسهيل عملية إخراجه، وهذا النوع من المواد الغذائية يظل في المعدة ولا يتم هضمه، فعلى الرغم من اختلاف وظائف هذين النوعين من الألياف إلا أنهما غير قابلين لعملية الهضم.

5 علامات غير صحية:

وأشارت إلى أن هناك 5 علامات تدل على نقص الألياف في النظام الغذائي وهي:

⁃ حدوث الإمساك المستمر، فالألياف مسؤولة عن تعزيز الهضم وحركة الأمعاء الصحيحة، ومع الألياف يجب شرب ما يكفى من الماء للحفاظ على عملية الهضم.

⁃ الشعور بالجوع طوال الوقت، فالألياف تعمل على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، وقد يؤدي ذلك إلى استهلاك سعرات حرارية غير ضرورية.

⁃ زيادة الوزن، فتناول الألياف يساعد في المحافظة على توازن الجسم.

⁃ ارتفاع مستويات السكر في الدم، فعدم وجود الألياف يزيد من مستويات السكر في الدم.

⁃ ارتفاع مستوى الدهون، فالألياف تساعد على طرد الكولسترول الزائد من الجسم، كما أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.

تعتبر صديقة للمعدة:

وبينت أن الألياف تعتبر صديقة المعدة وضبط الوزن، فالأطعمة كالبقوليات والبروكلي والسبانخ والملوخية والمكسرات غنية بالألياف، ويحتاج الرجل بين سن 19 و50 عامًا إلى حوالي 38 جرامًا من الألياف يوميًّا، بينما تقل إلى 30 جرامًا بعد سن الـ50. بينما تحتاج المرأة بين سن 19 و50 عامًا إلى 25 جرامًا من الألياف، وتقل إلى 21 جرامًا بعد سن الـ50.

تحذير فريق علمي:

وشددت الدكتورة مجيبة على ضرورة تناول الألياف من خلال الحرص على الخضراوات والفواكه، إذ سبق أن حذرت دراسة لفريق دولي من العلماء من عدم تناول الألياف، لأنها لا تتسبب فقط السمنة، لكنها تصيب بميكروب يتكاثر في الأمعاء ويلتهم اللحم.

وأوضحت الدراسة، أن نمط الحياة العصري الذي نعتمد فيه على الأكل السريع غير الصحي هو سبب ابتعادنا عن تناول الطعام المفيد وإصابتنا بالكثير من الأمراض.

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