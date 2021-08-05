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5 خطوات لإصدار فاتورة سداد عبر بوابة ناجز

5 خطوات لإصدار فاتورة سداد عبر بوابة ناجز

2021/08/21
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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5 خطوات لإصدار فاتورة سداد عبر بوابة ناجز
المواطن - الرياض

أصدرت وزارة العدل، خدمة جديدة لسداد فاتورة عبر بوابة ناجز.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الخدمة تتيح للمنفذ ضده طلب إصدار فاتورة سداد للمطالبة، وذلك ليتمكن من استكمال عملية سداد المستحقات المالية لطلب التنفيذ.

وتشمل الخطوات ما يلي:

1- الدخول على خدمات التنفيذ.

2- اختيار أيقونة طلباتي.

3- اختيار طلب التنفيذ.

4- اختيار طلب إصدار فاتورة سداد من القائمة.

5- اختيار خدمات إطار التنفيذ.

كما نوهت إلى أهمية التأكد من إرسال الطلب، من خلال الدخول على قائمة الطلبات المتابعة لحالة طلب المنفذ.

5 خطوات لإصدار فاتورة سداد عبر بوابة ناجز - المواطن


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