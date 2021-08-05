5 مفاهيم خاطئة عن المياه البيضاء يكشفها طبيب عيون

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سالم طلعت ، أن هناك 5 مفاهيم خاطئة عند بعض أفراد المجتمع حول المياه البيضاء التي تصيب العين وتعرف بمرض الكتاركت ، ويجب عليهم معرفة الحقائق .

حقائق خاطئة حول الكتاركت

المياه البيضاء ليست غشاء على العين.

لا تحدث بسبب كثرة استعمال العين.

ليست من أنواع الأورام السرطانية.

لا تسبب عمى لا يمكن علاجه.

لا تنتشر من إحدى العينين للأخرى.

أعراض المياه البيضاء :

وقال في تصريحات لـ ” المواطن“، إن المياه البيضاء هي عتامة العدسة الشفافة الموجودة داخل العين، وأهم أعراضها الشائعة والتي قد تختلف من شخص لآخر هي تشوش غير مؤلم في الرؤية، إحساس بالوهج والحساسية للضوء، تغير مستمر في النظارة الطبية، رؤية مزدوجة في أحد العينين، الاحتياج لضوء ساطع للقراءة، خفوت واصفرار الألوان، رؤية سيئة أثناء الليل، وتوجد أشكال ودرجات مختلفة من عتامة عدسة العين، فإذا كانت العتامة بعيدة عن منتصف عدسة العين فقد لا يحس المريض بوجود الكتاراكت بعينيه.

أهم الأسباب والتشخيص:

وعن أهم أسبابها والتشخيص مضى الدكتور طلعت قائلاً، هناك بعض الأسباب وهي: التقدم في السن، العوامل الوراثية، مرض السكر، إصابة العين، جراحة سابقة بالعين، التعرض الطويل لأشعة الشمس بلا حماية منها، استعمال أدوية تحتوى على الكورتيزون، أما بالنسبة لتشخيص الكتاركت فأن طبيب العيون يستطيع من خلال فحص كامل للعين تشخيص وجود ودرجة الإصابة بالكتاراكت أو أية حالة أخرى تسبب عدم وضوح الرؤية، ويستطيع الطبيب أن يخبر المريض بدرجة التحسن التي ستطرأ على قدرته على الإبصار بعد إزالة الكتاركت.

موعد إجراء العملية:

وحول العلاج ينهي الدكتور طلعت حديثه قائلًا: الجراحة هي الأسلوب الوحيد لعلاج الكتاركت ، ولا يوجد علاج بالأدوية أو بنظام غذائي أو أي تمارين للعين أو أدوات بصرية يمكنها تحسين أو شفاء الكتاركت، ويجب إجراء الجراحة عندما يصل فقدان الرؤية لمرحلة تؤثر على قدرة المريض على ممارسة حياته اليومية، وليس صحيحاً أنه يجب الانتظار حتى نضج الكتاركت لإزالتها جراحياً، ووبناء على الأعراض التي يحس بها المريض يستطيع مع طبيب العيون أن يقرر موعد إجراء الجراحة.

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