6 أبطال لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير انطلاق النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط طموحات بظهور الفرق بشكل مميز بعد التدعيمات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

انطلاق دوري محمد بن سلمان الأربعاء

ومن المقرر أن تنطق منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بمواجهة الفيحاء ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى بـ3 مواجهات يوم الجمعة، بين أبها والشباب، الرائد والفتح، الحزم والتعاون، على أن يلعب النصر مع ضمك والأهلي مع الفيصلي يوم الجمعة، وفي الختام يواجه الاتفاق فريق الباطن، ويلعب الهلال مع الطائي، يوم السبت.

أبطال دوري المحترفين

وانطلقت منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، وطوال الـ13 نسخة السابقة نجحت 6 فرق فقط في التتويج باللقب، ويُعد الهلال الأكثر حصدًا للبطولة برصيد 6 مرات، كان آخرها الموسم الماضي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 3 مرات، فيما توجت 4 فرق بالبطولة مرة واحدة، وهم؛ الاتحاد، الفتح، الشباب والنادي الأهلي.

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