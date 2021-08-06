6 أجانب صنعوا الفارق مع أنديتهم في الجولات الأولى بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

مع عودة منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021/22، بحضور نخبة من أبرز المحترفين أمثال المغربي عبدالرزاق حمدالله، والمصري أحمد حجازي، والبرازيلي رامون لوبيز، وغيرهم من النجوم الذين خطفوا الأنظار بقوة بعد مرور 3 جولات من عمر المسابقة، بسبب بروزهم وصناعتهم الفارق مع أنديتهم.

وبات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان واحدًا من أفضل الدوريات العربية والخليجية نظرًا لاستقطاب أنديته الكبيرة نجوم أجانب من العيار الثقيل، نظرًا لقوة التعاقدات الصيفية المبرمة.

ويتصدر فريق الفيحاء ترتيب المسابقة حاليًا برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال، ويحل النصر ثالثًا والاتحاد رابعًا والرائد خامسًا، ولكل منهم 6 نقاط.

أحمد حجازي :

يقدم المصري أحمد حجازي حضورًا مميزًا وثابتًا كمدافع صلب وقيادي رفقة اتحاد جدة، إضافة لمساندته الهجومية الفعالة، حيث سجل هدفين أمام الرائد والفيصلي، وحظي بإشادة الجميع.

عبد الرزاق حمدالله :

النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف نادي النصر، استطاع مع بداية هذا الموسم أن يستعيد لمحة من مستواه، وتناسى الجدل بشأن مستقبله الذي أثير أخيرًا، حيث سجل حمدالله هدفين مهمين ضد التعاون ليمنح العالمي فوزًا قاتلًا 3-1، كما أحرز هدفًا في ضمك بالمباراة التي انتهت بنتيجة (4-1)، وما زال يسعى لبلوغ أدائه المعهود للمنافسة على صدارة الهدافين.

رامون لوبيز :

أثبت النجم البرازيلي رامون إمكانياته وقدم أمام الجميع أوراق اعتماده في تجربته الأولى بالملاعب السعودية رفقة الفيحاء، فسجل هدفين أمام الفتح والطائي، وأسهم بقوة في تصدر ترتيب الدوري للمرة الأولى.

أولا جون :

لفت اللاعب الهولندي الأنظار سريعًا مع الحزم، بفضل سرعته ومهاراته وتمريراته الحاسمة وقدرته على صناعة الفارق، بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما، ليوقع على بداية مميزة.

جوليو تفاريس :

حافظ لاعب الرأس الأخضر على تألقه مع الفيصلي بعد قيادته عنابي سدير للفوز بكأس الملك في الموسم الماضي، وعاد ليواصل توهجه في الجولات الثلاث الأولى بتسجيله هدفين وقيادة فريقه للفوز على النصر، وأثبت حضوره أمام أهلي جدة (1-1) وكذلك ضد اتحاد جدة رغم الخسارة (1-2).

تاوامبا :

اللاعب الكاميروني يمثل قوة كبيرة في هجوم التعاون، وقدم بداية جيدة بتسجيل 3 أهداف تصدر بها ترتيب الهدافين مناصفة مع حمدالله، كما تميز أيضًا في صناعة اللعب من خلفه أليخاندرو روميرو (كاكو) الذي سجل هدفين بشباك الحزم والنصر.

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