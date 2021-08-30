65 نوعًا من التمور في مهرجان دومة الجندل أبرزها حلوة الجوف

المواطن - واس

يعرض المزارعون المشاركون في مهرجان التمر والعسل، الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل في مدينة المعارض بالمحافظة، أكثر من 65 نوعاً من التمور، منها:حلوة الجوف والحسينية والبويضاء والفقه والكسب والخضري والصقعي والمسيحية وكسبة المدق والصور والمجدول والشيشي والسكري وغيرها، حيث تعكس الأصناف المختلفة تنوع وجودة منتج التمور في المنطقة والمملكة.

فحوصات جودة:

وأوضح رئيس ‏بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان الشمري أن التمور المعروضة تخضع لفحوصات الجودة العينية من قبل المتخصصين، وفق معايير دقيقة،مؤكداً على أن المهرجان يسهم في تسويق منتجات المزارعين من التمور والعسل، والتعريف بمنتج الجوف وما يتميز به من مزايا تنافسية، إضافة إلى جذب الزوار وتنشيط الحركة السياحية في المنطقة، في فعاليات المهرجان التي تستمر أكثر من شهر وتختتم بتاريخ 30 سبتمبر المقبل.

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