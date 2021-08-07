7 أعراض للإفراط في تناول القهوة الداكنة يوميًّا

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد، محبي تناول القهوة بعدم الإفراط في استهلاكها يوميًّا؛ لانعكاساتها على صحة الجسم، مبينة أنه يكفي فنجان واحد يوميًّا على معدة ممتلئة وليست فارغة؛ إذ إن من السلوكيات المنتشرة في مجتمعنا هو الإكثار من تناول القهوة الداكنة التي تعرف بالقهوة التركية، ويصل الاستهلاك عند بعض الأفراد إلى 7- 10 الفناجين المخصصة يوميًّا، وخصوصًا عند أصحاب العمل المكتبي.

ارتفاع مستويات الحموضة:

وبينت لـ”المواطن“، أن سبب اندفاع الكثير نحو تناول القهوة بكثرة يوميًّا هو قدرتها على ضبط المزاج والمساعدة على الإنتاجية، وسبب ذلك هو الكافيين المنشط للجهاز العصبي، ولكن هناك 7 أعراض قد تنتج عن الإفراط في تناول القهوة الداكنة يوميًّا وهي، العصبية، والتوتر وسرعة الانفعال، وصعوبة النوم، زيادة إدرار البول، واضطراب الجهاز الهضمي، وزيادة ضربات القلب أو اضطراب انتظامها، وضعف الشهية، كما أن الأفراد الذين يتناولون القهوة على معدة فارغة ويعانون من الارتجاع ومشاكل حرقة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي قد يتعرضون لارتفاع مستويات الحموضة.

متاعب وضعف الإنتاجية:

ولفتت إلى أن تناول القهوة يجب ألا يكون فور الاستيقاظ كما يفعل الكثيرون، فالفرد عند الاستيقاظ يكون جسمه مليئًا بهرمون الكورتيزول، وتناول القهوة يضيف الكافيين إلى الجسم، وبالتالي فإن حالة القلق تزداد عند الشخص، وهذا ما يمكن أن يجعل الفرد يبدو متعبًا وبطيء الحركة وضعيف الإنتاجية في الأوقات اللاحقة، والأفضل هو تناول القهوة بعد مرور عدة ساعات على الاستيقاظ أو في منتصف النهار.

حرق دهون الجسم:

وأكدت الدكتورة رانية أن هناك فوائد عديدة للقهوة، منها أنها منشطة وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وقدرتها على مقاومة الاكتئاب، ومساعدتها في حرق الدهون بالجسم إلا أنه يجب تجنب الإفراط في تناوله لتفادي انعكاسات الكافيين، وخصوصًا على ساعات النوم، إذ كشفت العديد من التقارير الصحية أن المفرطين في تناول القهوة يعانون كثيرًا من الأرق واضطرابات النوم.

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