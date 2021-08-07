7 قرارات في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لـ شركة البحر الأحمر

المواطن - الرياض

أعلن مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

وبحسب بيان لشركة البحر الأحمر على موقع السوق المالية (تداول)، تمت الموافقة خلال الاجتماع على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة، وكذلك الموافقة على تعيين محمد زاهر صلاح الدين المنجد عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09-05-2024م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة السابق خالد محمد فقيه.

تعديل لائحة حوكمة الشركة:

وكذلك تمت الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وأيضًا الموافقة على سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة والموافقة على سياسة المكافآت.

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