7 ملايين يورو تحسم صفقة الشباب الجديدة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان اقترب من حسم صفقة لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أمين يونس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب يقترب من حسم صفقة يونس

وقال الإعلامي نواف العقيّل: “صفقة انتقال أمين يونس إلى الشباب السعودي تمت، لاعب كبير جديد قادم للدوري السعودي، نابولي قبل عرض الليوث المقدر بقيمة 7 ملايين يورو”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللاعب قد يسجل كلاعب آسيوي بسبب امتلاكه لجواز لبناني، صفقة كبرى لليوث، تبقى الفحص الطبي والإعلان”.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن نادي الشباب يفاوض الألماني أمين يونس، مشيرة إلى أن عملية المفاوضات تسير بشكل جيد مع اللاعب وفرانكفورت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أمين يونس .. مسيرة من التألق

ويلعب صاحب الأصول اللبنانية، الألماني يونس في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء قادمًا من نابولي الإيطالي، وسيتعين على النادي الألماني تفعيل البند من أجل بيعه.

وشارك أمين يونس في 295 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع جميع الفرق، وتمكن من المساهمة في تسجيل 86 هدفًا بجميع البطولات، حيث نجح في تسجيل 45 هدفًا، فيما قدم 41 تمريرة حاسمة.

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