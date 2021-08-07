7.5 مليار ريال صافي أرباح السعودية للكهرباء

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر)، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.5 مليار ريال، مقابل تسجيلها صافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغ 3.3 مليار ريال.

ارتفاع صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان على تداول، أن سبب تحقيق صافي ربح للفترة الحالية مقارنة بتحقيق صافي خسارة للفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م.

تنظيم إيرادات الشركة

في حين اشتملت الفترة المماثلة من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 6.9 مليار ريال، كما تم تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه يتم صرف مبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، مما أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية، إضافة إلى انخفاض أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 11% .

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